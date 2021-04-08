 

В Бразилии создали технологию выращивания неотторгаемой печени

08.04.2021, 19:22, Новости дня
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В Университете Сан-Паулу (Бразилия) совершили крупный прорыв в сфере трансплантологии. Ученые сумели создать живые ткани, которые при пересадке не вызывают никакого отторжения.

В качестве материала используются органы умерших людей, поясняют ученые. Секрет технологии состоит в том, органы из полученного материала выращивают в специальном инкубаторе. Данная процедура занимает пять недель, уточняют специалисты. Это время необходимо, в частности, и для того, чтобы полностью адаптировать новый орган к тому организму, в который он будет пересажен.

При этом технология позволяет выращивать даже такие сложные человеческие органы, как печень, например. По мнению ученых, новая технология поможет значительно сократить сроки ожидания органов для пересадки, что спасет жизни миллионам людей.



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