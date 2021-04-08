 

В Минздраве объяснили заинтересованность Германии в российской вакцине против COVID-19

08.04.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия решила не ждать решения Евросоюза по российской вакцине, а вести переговоры напрямую, так как заинтересована в скорейших поставках «Спутника V», рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава РФ профессор Роман Козлов.

Власти Германии сообщили, что намерены вести переговоры о соглашении по российской вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что данное решение ФРГ не означает конец европейской стратегии по вакцинам.

«Процесс продвижения нашей вакцины в Европе и намерение Берлина вести двусторонние переговоры с Москвой по «Спутнику V» никак не связаны. То есть соответствующим образом подача документов была проведена, поэтому как только их рассмотрит Еврокомиссия, Европейское агентство по лекарственным средствам, тогда и будет принято решение», – говорит Козлов.

По его словам, Германии нужны двусторонние переговоры с Россией для того, чтобы как можно раньше в стране появилась качественная вакцина. Кроме того, врач напоминает, что переговоры с Москвой по вакцине против коронавируса также уже ведет Венгрия и Чехия. Тем не менее, специалист не готов сказать, кто из стран ЕС следующим мог бы решиться на такой шаг. Также уже известно о готовности Австрии зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС.

«В случае удачных переговоров, российская вакцина будет применяться на территории крупнейшей экономики Евросоюза, что является безусловным плюсом для нашей страны. Причем как имиджевым, так и финансовым», – подытожил собеседник.

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Эксперты США – о будущем НАТО и российских угрозах

07.04 / В мире: Страны Прибалтики демонстративно издеваются над русскими активистами

10.12 / Украинский оппозиционер захотел привиться «Спутником V» в прямом эфире

21.09 / Страны Африки попросили Россию о поставках вакцины от COVID-19

03.12 / Руководство Рады обсудило с послами G7 восстановление электронного декларирования и деятельности антикоррупционных органов

16.02 / Чтобы похитить экс-командующего Силами спецопераций, агент ФСБ вербовал одного из лучших украинских спецназовцев

16.01 / Названо число привитых от COVID в Петербурге

26.12 / Экс-главу Petropavlovsk незаконно посадили в камеру к обвиняемым в убийстве

06.08 / Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой

01.09 / В Петербурге изобрели технологию зарядки сразу нескольких смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика