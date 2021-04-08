 

Эксгибиционист напугал девушку в московском парке

08.04.2021, 17:56, Новости дня
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В Москве эксгибиционист напугал прогуливавшуюся по парку девушку, полностью раздевшись перед ней. Инцидент произошел в четверг утром в районе Хамовники, рассказали в соцсетях.

Со слов девушки, мужчина в маске внезапно преградил ей дорогу и начал раздеваться. Испугавшись, она убежала от него через лужайку, сообщил подписчик группы «Хамовники: позитивное общение» в Facebook.

После инцидента девушка вызвала полицейских, отправившихся на поиски эксгибициониста. Она сообщила, что «сеанс стриптиза» от мужчины проходил «в агрессивной форме». Ввиду плохой погоды в парке в это время было немноголюдно, поэтому рядом с пострадавшей не оказалось никого, кто мог бы опознать эксгибициониста, отметил автор поста. Приметы подозреваемого устанавливает охрана парка, у которой есть доступ к камерам видеонаблюдения. Между тем в комментариях под сообщением подписчики рассказали, что не раз видели этого эксгибициониста в окрестностях парка.

В конце декабря прошлого года пугающего прохожих эксгибициониста заметили в центре Москвы.



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