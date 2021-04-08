 

Врио главы Ульяновской области назначен слушатель «школы губернаторов»

08.04.2021, 17:56, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства принял отставку главы региона Сергея Морозова, говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области», – отмечается в документе.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в  так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения Русских был членом Совета Федерации, он входит в Центральный комитет КПРФ.

Напомним, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг в обращении к жителям региона объявил о решении покинуть пост по собственному желанию и баллотироваться в Государственную думу.



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