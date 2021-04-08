В Санкт-Петербурге создан новый холодостойкий аккумулятор

Из Санкт-Пететрбургского университета сообщают о создании нового холодостойкого аккумулятора. Данной разработкой группа ученых занималась последние три года, завили представители вуза.

Секрет конструкции уникальной батареи состоит в применении особого полимера, который и обеспечивает его основные качества. Создать данное вещество было самой трудной частью работы, говорят специалисты. Однако результат того стоил.

Емкость аккумулятора значительно выросла. Литиевые батареи имеют показатели всего на тридцать процентов выше. Но самое главное, что российская батарея прекрасно работает в условиях сильных морозов. А это значит, что электроприборы и транспортные средства на электрической тяге теперь можно будет применять даже в северных широтах.