«Адмирал Касатонов» продолжил проходить Ла-Манш после шторма

Фрегат «Адмирал Касатонов» с отрядом других кораблей Северного флота продолжил проход Ла-Манша после остановки в заливе Сены из-за шторма, сообщили в пресс-службе СФ.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» прошел Па-де-Кале – самую узкую часть пролива Ла-Манш. Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды», – цитирует сообщение флота ТАСС.

Ранее в апреле сообщалось, что фрегат начал проходить через пролив Ла-Манш.

Поход «Адмирала Касатонова» начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи.