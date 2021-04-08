 

Пострадавшая в аварии с блогером Билом вышла из комы

08.04.2021, 17:02, Новости дня
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Пострадавшая в аварии на Садовом кольце в Москве сотрудник Госдумы Мария Артемова вышла из комы, ее перевели в палату интенсивной терапии, сообщил адвокат Андрей Князев.

«В настоящее время Артемова покинула реанимацию, она переведена в палату, где ее продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы», – сообщил адвокат ТАСС.

Он также оценил заявление предполагаемого виновника ДТП блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) о том, что тот планирует продать все машины для выплаты компенсации пострадавшей.

«Это его личное дело, нас не интересует источник его доходов. Могу сказать только оно: мы ведем переговоры с его представителями о получении компенсации. Чтобы понять ее размер, надо понять объем средств, который уйдет на лечение Артемовой, ее реабилитацию и компенсацию ущерба», – отметил юрист.

Напомним, блогер в четверг заявил о намерении продать все свои машины, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей в аварии с ним Артемовой.

В понедельник сообщалось, что Эдварду Билу надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.



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