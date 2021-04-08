Турчак: ЕР обеспечила законодательное оформление задач послания президента в 2020 году

«Единая Россия» обеспечила законодательную форму ключевых задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2020 году, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам совещания, посвященного реализации послания главы государства.

«В результате уже в прошлом году введено бесплатное горячее питание для младшеклассников, продлена программа материнского капитала, который теперь назначается уже за первого ребенка, утверждены выплаты на детей от 3 до 7 лет, выделены средства на развитие медицины на селе, начат ремонт школ искусств, введены доплаты классным руководителям и многое другое», – цитирует Турчака сайт ЕР.

Стратегическим направлением для партии стала подготовка поправок в Конституцию. «Единая Россия» участвовала в этой работе на всех этапах – и в рамках комиссии по разработке, и на этапе законодательного утверждения, и в информировании населения.

«Результатом этой работы стали масштабные изменения Конституции в части новых социальных гарантий, укрепления суверенитета, повышения ответственности власти за принятые решения и других важнейших направлений, которые были одобрены на Общероссийском голосовании большинством наших граждан», – заключил Андрей Турчак.

«Единая Россия» участвовала в подготовке послания президента 2020 года. Партия направила предложения и конкретные социальные инициативы, которые обсуждали с людьми в регионах. Турчак назвал документ прямым руководством к действию для единороссов.