Козак заявил о непоследовательной позиции Франции и Германии по Донбассу

Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе.

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.