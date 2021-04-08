 

Маск поддержал вакцинацию от COVID-19

08.04.2021, 15:14, Новости дня
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, ранее заявлявший об отказе от вакцинации, сообщил о своей поддержке вакцинам от коронавируса, отметив, что препараты от COVID-19 в целом безопасны.

«Хочу уточнить: в действительности я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. В очень редких случаях проявляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen (инъекция адреналина – прим. ВЗГЛЯД)», – написал миллиардер в Twitter.

Ранее предприниматель заявлял, что он и его семья не будут вакцинироваться от коронавируса, так как не подвержены риску заражения COVID-19.



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