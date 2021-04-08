 

Разработчик назвал сроки развертывания спутниковой группировки «Гонец» нового поколения

08.04.2021, 12:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новую российскую группировку спутников связи предполагается развернуть на орбите до 2030 года, сообщил заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) Александр Кузовников.

«В составе орбитальной группировки будет 28 космических аппаратов. Развертывание орбитальной группировки предполагается в период до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Кузовникова на конференции Satellite Russia&CIS в Москве.

В мае 2020 года проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения началось в России.

Напомним, в сентябре гендиректор компании-оператора «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков заявил, что развертывание российской спутниковой группировки связи «Гонец» нового поколения начнется в 2025 году.

Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Казахстан договорился с Россией о получении вакцины «Спутник V»

20.10 / В Колорадо пытаются потушить крупнейший пожар за всю истории наблюдений

10.09 / Детского хоккейного тренера в Петербурге избили на глазах у воспитанников

29.06 / Audi показала обновлённый кроссовер Q5

09.09 / Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

17.12 / Главе МИД Украины стало обидно из-за нежелания Лаврова общаться с ним

23.09 / Канадские ученые создали «умные клетки» для лечения болезней

25.11 / В ВОЗ объяснили передачу коронавируса человеку от животных

18.08 / ЭИСИ запустил портал российских региональных практик

11.11 / Ежедневно границу с оккупированным Крымом пересекает около 700 человек – Минреинтеграции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика