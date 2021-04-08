Разработчик назвал сроки развертывания спутниковой группировки «Гонец» нового поколения

Новую российскую группировку спутников связи предполагается развернуть на орбите до 2030 года, сообщил заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) Александр Кузовников.

«В составе орбитальной группировки будет 28 космических аппаратов. Развертывание орбитальной группировки предполагается в период до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Кузовникова на конференции Satellite Russia&CIS в Москве.

В мае 2020 года проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения началось в России.

Напомним, в сентябре гендиректор компании-оператора «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков заявил, что развертывание российской спутниковой группировки связи «Гонец» нового поколения начнется в 2025 году.

Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.