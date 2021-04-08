 

Газпром возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

08.04.2021, 12:32, Новости дня
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Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Время планового ремонта было согласовано Газпромом и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.



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