Газпром возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Время планового ремонта было согласовано Газпромом и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.