Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» пришвартовался в Порт-Судане

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» причалил в Порт-Судане в четверг утром, сообщил источник в порту.

«Корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» который прошел Босфор и вошел в Средиземное море, причалил в Порт-Судане сегодня утром», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В марте впервые в новейшей истории РФ в Порт-Судан зашел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».