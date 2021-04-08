 

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» пришвартовался в Порт-Судане

08.04.2021, 12:32, Новости дня
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Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» причалил в Порт-Судане в четверг утром, сообщил источник в порту.

«Корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» который прошел Босфор и вошел в Средиземное море, причалил в Порт-Судане сегодня утром», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В марте впервые в новейшей истории РФ в Порт-Судан зашел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».



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