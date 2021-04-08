Rutube заявил о планах потеснить YouTube в России

«Мы намерены занять место лидера. Если для этого потребуется потеснить другие платформы, то мы будем это делать с использованием рыночных инструментов», – сообщил газете ВЗГЛЯД гендиректор Rutube Роман Максимов, комментируя изменения на видеоплатформе после перезапуска Rutube.

«Мы бы хотели видеть, что нашу платформу используют для самореализации и получения дохода. Наша главная задача – сделать удобный и современный сервис», – сказал гендиректор Rutube Роман Максимов.

Ранее стало известно, что теперь пользователи сервиса смогут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент. Обещано, что в третьем квартале текущего года появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Кроме того, в ближайшее время пользователи смогут сами запускать стримы. «А на случай попадания в эфир нелегального контента мы используем автоматизированную систему, которая транскрибирует аудио, видео и помечает противоправную информацию. Также у нас есть команда модераторов, которая отслеживает прямые эфиры и блокирует их в случае нарушения правил со стороны ведущих стримов на платформе, – рассказал собеседник. – Кроме того, сами пользователи могут модерировать стрим – им доступна функция «Пожаловаться на эфир» и «Пожаловаться на комментарий».

По словам гендиректора Rutube, сервис представляет собой в первую очередь бизнес-проект. «В РФ есть свой поисковик, свои социальные сети, но нет видеохостинга. Мы верим в успех нашего проекта и выступаем за здоровую конкуренцию. Мы намерены занять место лидера. Если для этого потребуется потеснить другие платформы, то мы будем это делать исключительно с использованием рыночных инструментов», – добавил он.

Собеседник также указал, что проект прежде всего направлен на русскоговорящую аудиторию, которая проживает в РФ и за рубежом. «Мы продолжаем наращивать контентную базу разного типа. У нас гибкий подход к сотрудничеству – как для российских компаний, так и для иностранных. Потому наша главная задача – сделать удобный и современный сервис для тех, кто хочет смотреть видео и делиться своим творчеством», – заключил Максимов.

Напомним, администрация видеоплатформы Rutube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта – пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом. В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.

Ранее журналист Антон Красовский рассказал о планах Газпроммедиа обновить интернет-платформу Rutube так, чтобы она стала аналогична видеохостингу YouTube.

Кроме того, в программе «Дайте сказать!» он выразил мнение, что с появлением у РФ национального видеохостинга государство сможет оказывать давление на видеосервис YouTube вплоть до блокировки. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – сообщил он.

В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в РФ документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.