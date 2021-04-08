 

ЦБ назвал сроки тестирования прототипа цифрового рубля

08.04.2021, 12:10, Новости дня
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Банк РФ планирует протестировать прототип цифрового рубля в 2022 году, сообщила на пресс-конференции первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Она отметила, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк РФ понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно. «Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно», – рассказала зампред ЦБ, передает РИА «Новости».

«Исходя из всех этих моментов мы считаем, что нам нужно до конца года создать прототип платформы цифрового рубля, и следующий год, именно в тестовом режиме, вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения», – добавила Скоробогатова.

Она также заметила, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными. «С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже – на следующем этапе, после концепции. Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно», – сказала она.

Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в два-три раза меньше, чем эквайринговые комиссии.

В свою очередь заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин заявил, что цифровой рубль при принятии положительного решения об этом будет вводиться в обращение постепенно. «Н адо понимать, что… внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно, то есть у банковской системы будет точно достаточно времени адаптироваться к изменениям в структурном балансе ликвидности по мере того, как это будет происходить», – указал Заботкин.

В РФ вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как же «цифра» способна изменить рубль.



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