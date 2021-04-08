 

«Унижение для ЕС» — итальянцы штурмуют Сербию в поисках вакцин

08.04.2021, 12:08, Новости дня
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В Италии ощущается нехватка вакцины от коронавируса, а соседняя Сербия, которая не входит в ЕС, заказала вакцину у Китая и России. Поэтому итальянцы пытаются записаться на вакцинацию через сербские диппредставительства и грозятся принять собственные меры, если ЕС не сможет справиться с ситуацией, пишет Daily Express.


Reuters

Итальянцы пытаются попасть на вакцинацию от COVID-19 в Сербию — эту ситуацию британское издание Daily Express называет «унижением для ЕС». Дело в том, что Сербия не входит в Европейский союз, она заключила контракты на поставки вакцин из Китая и России, поэтому 26% сербов уже привиты.

На выходных в Сербию прибыло 500 тыс. доз китайской вакцины. Всего, по словам сербских властей, они получили 2,5 миллионов доз. К концу апреля Сербия рассчитывает привить 40% населения. На данный момент там обеспечены вакциной чуть больше 38%, тогда как в Италии этот показатель всего лишь 18,34%.  

Итальянцы пытаются забронировать места на вакцинацию через консульство Сербии в Милане и посольство в Риме. Кроме того, в марте премьер-министр Италии говорил, что готов заказать вакцину у России. Он отметил, что если ЕС так и не удастся скоординировать свои действия, то Италия пойдёт своей дорогой.

В свою очередь, ответственные за поставки вакцины в ЕС обвиняют во всём компанию AstraZeneca. По их словам, если бы Европа получила все обещанные объёмы вакцины, то была бы сейчас по вакцинации на одном уровне с Великобританией. Но в первом квартале этого года AstraZeneca поставила Европе только четверть заказанных доз, а Великобритании — в полном объёме, хотя она разместила заказ позже.

На данный момент во многих европейских государствах вакцинацией охвачено меньше 10% населения. Так что премьер-министр Венгрии отмечает, что он сделал правильный выбор, когда решил не опираться на ЕС, а заказывать вакцину самостоятельно: «Где-то в районе ноября стало уже понятно, что заказанные на Западе вакцины не прибудут вовремя. И вдруг я тоже увидел, что Великобритания, США, Израиль и Сербия были и будут впереди Европы по вакцинации», — приводит слова Виктора Орбана Daily Express. 



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