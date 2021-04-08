 

ЕС сильно рискует, когда идёт на уступки Эрдогану

08.04.2021, 12:08, Новости дня
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Впервые за многие годы представители ЕС приехали в Турцию, чтобы обсудить будущее двусторонних отношений, пишет Die Welt. В целом Брюссель готов к перезагрузке отношений с Анкарой, но европейцы не доверяют президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Поэтому они придерживаются двойной стратегии поощрения и наказания, но именно она, по мнению наблюдателей, может оказаться роковой и привести к ухудшению ситуации внутри Турции.


Reuters

Впервые за многие годы высокопоставленные представители ЕС посетили Турцию и встретились с её президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Die Welt. Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель обсудили с ним будущее двусторонних отношений и выразили надежду на снижение напряжённости.

Долгое время Анкара дистанцировалась от Брюсселя, но в ноябре 2020 года неожиданно произошла кардинальная смена курса, продолжает немецкое издание. Эрдоган «залепетал», что видит будущее его страны в Европе, а отношения с Москвой никогда бы не смогли заменить сложившуюся за многие годы дружбу с США. Причиной для изменения позиции послужила, во-первых, смена американского президента. По сравнению со своим предшественником Дональдом Трампом новый глава Белого дома Джо Байден гораздо критичнее относится к «выходкам» Эрдогана. Во-вторых, на фоне войны в Сирии и Ливии Анкара не уверена, как долго ещё сможет полагаться на Москву. Оба государства друг другу сильно не доверяют, хотя и частично продолжают сотрудничать. Ну и, в-третьих, усугубляются экономические проблемы Турции, из-за чего падает рейтинг Эрдогана. Его стране нужны инвестиции и прибыль от туристов из ЕС.

Европейцы же не доверяют президенту Турции, считают, что он ненадёжный и непредсказуемый, объясняет Die Welt. Но после того, как Анкара пошла на уступки в конфликте из-за газовых месторождений с Грецией и Кипром и отвела свои корабли, в Брюсселе решили «протянуть ей руку». Эрдоган рассчитывает, что европейские предприятия увеличат прямые инвестиции в его страну, надеется, что Турция формально останется кандидатом на вступление в ЕС, ведь утрата этого статуса приведёт к утечке капитала международных инвесторов. Анкара хочет углубить экономические отношения за счёт расширения так называемого таможенного союза, а также стремится к упразднению виз для въезда турков в ЕС. Снятие визовых ограничений усилит внутриполитические позиции Эрдогана, особенно среди молодёжи, проживающей в городах, поясняет издание. К тому же Турция надеется на увеличение финансовой помощи со стороны Евросоюза в рамках миграционного соглашения.

В Брюсселе же хотят, чтобы Анкара продолжила сдерживать мигрантов и сыграла конструктивную роль в мирном урегулировании конфликтов в Сирии и Ливии. Европейские политики требуют от Турции разрешить территориальный спор с Кипром и газовый конфликт с Грецией, а также улучшить соблюдение демократических норм у себя в стране. В целом Брюссель готов к перезагрузке отношений с Анкарой, но европейцы Эрдогану не доверяют. Поэтому ЕС применяет двойную стратегию. Если президент Турции будет действовать в рамках «позитивной повестки» и соблюдать договорённости, он сможет добиться отмены виз и углубления экономического сотрудничества. Если же он продолжит идти курсом на конфронтацию, союз примет штрафные меры, которые ещё сильнее ослабят его внутриполитические позиции.

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге граф Александр Ламбсдорфф считает, что эта стратегия неверна и призывает не поощрять Эрдогана пиаром. Вторая по величине оппозиционная партия Турции «Демократическая партия народов» также настаивает на том, чтобы ЕС действовал жёстче. Дело в том, что сейчас турецкий президент «прижат к стене», и европейцы моли бы этим воспользоваться для оказания большего давления. Но, видимо, Брюссель сейчас в первую очередь интересуют внешнеполитические уступки со стороны Анкары, а не внутриполитические проблемы в стране. Это очень рискованный, роковой курс, который косвенно только усилит антидемократическую политику Эрдогана, считают наблюдатели.



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