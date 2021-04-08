Стратегическая страховка Варшавы от непредсказуемого восточного соседа

Строительство канала через Балтийскую косу в Польше воспринимают как стратегическую страховку от «непредсказуемого восточного соседа»: Варшава не хочет оказаться в ситуации, когда в случае обострения и без того не лучших отношений русские смогут блокировать польские корабли, пишет Lidovky. Издание объясняет, как этот водный путь длиной чуть более километра сумел вызвать и в Польше, и в РФ ожесточённые споры и привёл к взаимным обвинениям в нечестности.



Reuters

Идея проекта канала через Балтийскую косу родилась из-за недоверия поляков к русским, подкреплённого негативным историческим опытом. Канал позволит польским кораблям выходить в Калининградский залив, на южном берегу которого расположен город Эльблонг. Таким образом полякам не придётся проплывать через территориальные воды России. Однако, как пишет издание Lidovky, этот водный путь длиной чуть более километра сумел вызвать и в Польше, и в России ожесточённые споры и привёл к взаимным обвинениям в нечестности.

Как отмечает автор материала, уже реализуемый проект в Польше воспринимают как «стратегическую страховку от непредсказуемого восточного соседа». Варшава не хочет оказаться в ситуации, когда в случае обострения и без того не лучших отношений русские смогут блокировать польские корабли. Кроме того, с практической точки зрения канал позволит полякам значительно сократить судоходные трассы из Эльблонга в открытое Балтийское море, и корабли в результате «срежут» почти 100 км и сэкономят почти два часа в пути.

Протяжённость канала составит всего 1300 м, и по нему смогут проплывать суда длиной до 100 м, максимальной шириной 20 м и глубиной погружения до 5 м. Параметры невелики, однако именно такие корабли сейчас ходят в порт Эльблонга, куда суда с большой осадкой просто не могут попасть. Однако, учитывая немалые расходы на строительство канала, проект кажется невыгодным. Более того, в ближайшие годы потребуются деньги ещё и на эксплуатацию и обслуживание этого канала. При этом на балтийском побережье Польши есть другие, значительно более крупные порты, прежде всего близлежащий Гданьск.

Издание подчёркивает, что сомнениями в экономической выгодности, и не только в ней, с самого начала проекта «пытается воспользоваться российская пропаганда», которая называет строящийся канал экономической катастрофой и проектом, направленным против России. Русские обвиняют поляков в том, что из-за канала те превращаются в «лакеев НАТО», так как новый канал якобы будут использовать, в первую очередь, военные корабли Североатлантического альянса для того, чтобы подобраться к российской границе.

Как отмечает издание, до сих пор русские не создавали особых проблем польским гражданским судам, пересекавшим российские территориальные воды, но с военными кораблями всё может быть иначе. Нынешняя судоходная трасса из Эльблонга пролегает через Балтийский пролив близ города, где размещается российская военно-морская база.

Москва также пытается сыграть на экологической теме, поскольку строительство столь крупного инфраструктурного проекта, разумеется, вызывает вопросы у экологов. Канал якобы уничтожает места гнездования морских птиц, а кроме того, может изменить рыбное разнообразие в Калининградском заливе. Опасения есть и у некоторых городков на польской части Балтийской косы, которые боятся, прежде всего, оттока туристов.

Канал через Балтийскую косу также превратился в предмет споров и на польской внутриполитической арене. Правительство либеральной «Гражданской платформы» бывшего премьера Дональда Туска хотело остановить проект из-за высоких расходов ещё на стадии подготовки, но затем, когда в 2015 году к власти пришла консервативная партия «Право и справедливость», всё изменилось, и теперь почти с полной уверенностью можно говорить, что канал будет завершён. Как заявил влиятельный председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский, этот водный путь «укрепит суверенитет Польши».