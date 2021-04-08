Блогер Эдвард Бил рассказал подробности ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил впервые дал интервью после ДТП на Садовом кольце в Москве и рассказал, что не понимает, каким образом он выехал на встречную полосу.

Блогер заявил, что в момент, когда произошла авария ехал со скоростью 80-90 километров в час. «Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось…. Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку», – сообщил Бил, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Москва 24»

Он также отметил, что сейчас не занимается съемкой видео для блога. «Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией (пострадавшая). Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась», – рассказал блогер.

Бил добавил, что также в настоящее время обсуждает продажу всех своих машин.

В среду Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

В понедельник сообщалось, что Эдварду Билу надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но не вышла из комы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.