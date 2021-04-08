 

Daily Express – Сальвини потребовал у ЕС обещанных вакцин и права свободно распоряжаться антикризисным фондом

08.04.2021, 11:16, Новости дня
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В своём недавнем интервью бывший заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил, что Европа должна предоставить своим членам обещанные вакцины, а также право по своему усмотрению распоряжаться Фондом восстановления, пишет Daily Express. По данным издания, Италии положена наибольшая часть антикризисного пакета, однако доступ к нему даётся на определённых условиях.


Reuters

Бывший заместитель премьер-министра Италии и один из лидеров правой партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы руководство ЕС обеспечило поставку вакцин странам — участницам блока и при этом позволило государствам тратить Фонд восстановления по своему усмотрению, пишет Daily Express.

«Мы ни о чём не просили. Европа должна соблюдать лишь существующие договорённости и дать нам возможность продолжать работать самостоятельно, — заявил Сальвини в интервью порталу New Europe. — ЕС должен доставить обещанное число вакцин и позволить итальянским предпринимателям, фермерам, рыбакам и учёным работать без этих нелепых постановлений, которые блокируют развитие таких компаний, как Alitalia».

«Мы не просим денег — лишь права на свободную работу», — подчеркнул политик.

Как объясняет издание, доступ к Фонду восстановления, масштабному экономическому проекту ЕС, направленному на спасение стран блока от «катастрофических последствий пандемии», предоставляется на определённых условиях. Италия, которая в разгар кризиса упорно добивалась более ощутимой помощи от Евросоюза, должна будет получить наибольшую сумму — €209 млрд, 28% от всего пакета.

Чтобы усилить давление на ЕС и «заложить основу для нового европейского политического объединения», недавно Сальвини встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Как обращает внимание Daily Express, националисты в ЕС уже давно пытаются объединить силы, однако помеху создают порой противоположные национальные интересы и разнящиеся взгляды на внешнюю политику, в том числе в отношении России.

По словам Сальвини, в некоторых вопросах, таких как, к примеру, защита границ, «нужно больше Европы», но в определённых областях члены ЕС должны иметь возможность принимать решения самостоятельно. Политик считает, что после пандемии Евросоюзу нужно «обновить себя и обрести новую душу». 



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