 

Американские ученые создали технологию подключения человеческого мозга к компьютеру по беспроводной связи

08.04.2021, 10:26, Новости дня
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В Брауновском университете (США) объявили об успешном окончании работ над созданием новой технологии беспроводной связи между человеческим мозгом и компьютером. Если точнее, специалисты применили систему BCI, которая считывает информацию прямо с коры головного мозга.

Затем она при помощи маленького передатчика транслируется на компьютер по беспроводной связи. При этом используется широкополосный канал передачи данных, благодаря чему количество информации, проходящее к электронному устройству, становится практически неограниченным.

В данном случае, мы имеем дело с технологией управления машинами силой мысли, говорят ученые. Еще недавно это было настоящей фантастикой. Теперь же делать это можно в комфортных условиях.



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