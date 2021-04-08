Американские ученые создали технологию подключения человеческого мозга к компьютеру по беспроводной связи

В Брауновском университете (США) объявили об успешном окончании работ над созданием новой технологии беспроводной связи между человеческим мозгом и компьютером. Если точнее, специалисты применили систему BCI, которая считывает информацию прямо с коры головного мозга.

Затем она при помощи маленького передатчика транслируется на компьютер по беспроводной связи. При этом используется широкополосный канал передачи данных, благодаря чему количество информации, проходящее к электронному устройству, становится практически неограниченным.

В данном случае, мы имеем дело с технологией управления машинами силой мысли, говорят ученые. Еще недавно это было настоящей фантастикой. Теперь же делать это можно в комфортных условиях.