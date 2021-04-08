Лавров опроверг «войну вакцин» между Россией и Китаем

Россия и КНР не ведут никаких «войн вакцин» и не используют их в качестве геополитического инструмента, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Конечно, когда Запад говорит что РФ и Китай ведут гибридную войну вакцин или используют вакцины как геополитический инструмент, это печально, потому что они говорят о том, как они ощущают проблемы вакцинации внутри западного мира, в частности, в Евросоюзе. Мы никогда на ровном месте не критикуем, не радуемся, не злорадствуем по поводу того, что там происходит, в том числе с вакцинами. Единственное, что делают наши СМИ – они перепечатывают и транслируют то, о чем сообщают СМИ Евросоюза. Ровно только об этом, больше ни о чем», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями РФ и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.