 

Лавров опроверг «войну вакцин» между Россией и Китаем

08.04.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия и КНР не ведут никаких «войн вакцин» и не используют их в качестве геополитического инструмента, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Конечно, когда Запад говорит что РФ и Китай ведут гибридную войну вакцин или используют вакцины как геополитический инструмент, это печально, потому что они говорят о том, как они ощущают проблемы вакцинации внутри западного мира, в частности, в Евросоюзе. Мы никогда на ровном месте не критикуем, не радуемся, не злорадствуем по поводу того, что там происходит, в том числе с вакцинами. Единственное, что делают наши СМИ – они перепечатывают и транслируют то, о чем сообщают СМИ Евросоюза. Ровно только об этом, больше ни о чем», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями РФ и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / НБУ вводит в обращение памятную монету в честь Амет-Хана Султана

17.07 / Общество: Почему “чешский друг” Сафронова выглядит подозрительно

12.02 / Аккаунт племянника Кеннеди удален из Instagram за высказывания о вакцинах

21.09 / Украинская делегация пыталась угостить россиян шоколадом

17.12 / Беспилотники помогут в поисках исторических сокровищ в Тульской области

27.10 / В ВМС Британии заметили рост числа российских подлодок в Атлантике

07.08 / Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли

19.12 / Помпео обвинил Россию в масштабных кибератаках на госведомства США

21.11 / Новая авария на ЛЭП оставила без света более 60 тыс. жителей Приморья

09.07 / Главный инфекционист США заявил о «начальном этапе» пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика