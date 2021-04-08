Дети погибли при стрельбе в Южной Каролине

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщили правоохранители округа Йорк.

Стрельба произошла в небольшом городе Рок-Хилл в среду вечером. В результате скончались 70-летний доктор Роберт Лесли, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга Барбара Лесли и их малолетние внуки – мальчик и девочка, передает РИА «Новости».

Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные ранения, доставили в больницу.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала «вооруженным и опасным». Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах.

Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Не известно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.

Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина погибли во время стрельбы в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд. До этого при стрельбе в американском штате Алабама пострадали пять человек.