Говорить людям правду — в Санкт-Петербурге открылся музей истории Первой мировой войны

В Санкт-Петербурге открылся новый музей истории Первой мировой войны, в котором представлены около 300 экспонатов того периода, в том числе очень редкие экземпляры. Как передаёт NTD, организаторы музея хотят привлечь внимание молодого поколения, чтобы они знали о героях, подвигах, причинах войны и последствиях, к которым она привела.

В Петербурге открылся новый музей истории Первой мировой войны. Здесь представлены около 300 экспонатов того периода: боевое оружие, униформа солдат и офицеров, награды, фотографии и личные вещи. Некоторые экспонаты очень редкие, например, этот подлинный полевой армейский телефон. Его использовала Германия, и он заменил флажковую систему связи и телеграф.

СЕРГЕЙ НАДЕИН, организатор музея: Он появился сразу, но просто он был в деревянном корпусе, а в конце войны он уже был в пластмассовом корпусе. В пластмассовом корпусе этот телефон у нас представлен, это очень редкая вещь.

Здесь можно не только потрогать экспонаты, но и примерить исторический костюм. Вот это настоящая шинель. Так выглядел русский солдат – с ремнём, бляхой и орлом.

А вот в такой форме с аксельбантом, орденами и трёхлинейной винтовкой Мосина 1895 года можно ощутить себя настоящим казаком. В той войне участвовали более 200 тысяч казаков.

СЕРГЕЙ СТЁЖКИН, сотрудник музея истории Отечества: Я таскаю эту винтовку здесь уже примерно час, и у меня дико болит плечо. Я понимаю, каково это было солдатам. Она достаточно тяжёлая.

А это раритет, австро-венгерский штык образца 1885 года. Вот этот пулемёт американца Хайрема Максима образца 1910 года выдавал по 600 выстрелов в минуту. Школьники достали его со дна Ладожского озера, очистили от ржавчины и покрасили.

КИРИЛЛ КОРЖЕВ, заведующий подросткового клуба «Каравелла»: Раскладывали, перекладывали, прибивали фотографии. Когда видишь, что взрослые люди чем-то заняты и идёт какой-то процесс, им хочется подтянуться и в чём-то поучаствовать.

В экспозиции есть также раздел, который посвящён применениям боевых газов. Впоследствии они были запрещены международной конвенцией. А также раздел об участниках той войны, среди которых были Агата Кристи, Уолт Дисней, Александр Колчак.

ЮРИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, попечитель музея Отечественной истории: Надо говорить людям правду, не скрывая, потому что история есть история. Факты должны быть, факты, их всё время перекручивают, всё время пытаются обмануть.

Экспонаты находили, покупали не только в России, но и за рубежом. Россияне из разных регионов страны оказывали финансовую поддержку.

ИРИНА ПАВЛОВА, посетительница: Мы подумали, что это очень интересно, музей — это история. А не зная прошлого, нет будущего.

Организаторы музея хотят привлечь внимание молодого поколения, чтобы они знали о героях, подвигах, причинах войны и последствиях, к которым она привела.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.