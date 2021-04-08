Искусственное мясо станет дешевле натурального

В недалеком будущем искусственное мясо начнет активно вытеснять натуральное. К такому выводу пришли аналитики из нидерландской компании CE Delft.

По мнению специалистов, популярности искусственного мяса будут способствовать два основных фактора. Во-первых, оно станет дешевле натурального. Во-вторых, человечеству нужно решить моральную проблему: сейчас уже люди не хотят даже думать о несчастных животных и птицах, которых убивают, чтобы положить на полку супермаркета очередной кусок мяса.

Искусственный аналог решает эту проблему. Также не следует забывать о росте количества сторонников вегетарианской диеты, напоминают ученые. По предварительным данным, искусственное мясо станет значительно дешевле натурального до 2030 года.