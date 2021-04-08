 

Роботов в женском обличии считают «более человечными»

08.04.2021, 7:44, Новости дня
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Недавно было проведено исследование, результаты которого опубликованы в специализированном издании Psychology & Marketing. Авторы пытались узнать, одинаково или по-разному пользователи относятся к роботам, похожим на женщин и на мужчин.

Группу добровольцев попросили общаться некоторое время с чат-ботами со схожими именами – Оливия и Оливер. Затем участников исследования опросили по заранее составленной анкете, чтобы объективно оценить их впечатления.

Между Оливером и Оливией была только одна разница. Они представляли собой «лиц» мужского и женского пола. В фокус-группе также было поровну мужчин и женщин. Однако средний результат – более высокая оценка работы «робота-женщины». По словам участников исследования, женский облик придает боту большей человечности.



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