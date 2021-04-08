 

Робот LOLA обучен помогать себе руками на труднопроходимых участках

08.04.2021, 6:50, Новости дня
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Сотрудники Мюнхенского университета, занимающиеся созданием человекообразного робота LOLA, сообщили об очередном успехе.

Автономная машина теперь обучена придерживаться руками за стены или другие опорные объекты, если это понадобится для сохранения равновесия. Таким образом, робот, как и обычный человек, легко справиться с преодолением труднопроходимых участков пути.

Например, он может влезть в дыру, образовавшуюся в стене, говорят разработчики. Ранее такая задача была недоступной для двуногих роботов. Они чудесно сохраняли равновесие только на относительно ровной поверхности. Но любое препятствие становилось непреодолимым, если нужно было стать на четвереньки. Роботы, умеющие преодолевать любые препятствия, востребованы во многих сферах человеческой деятельности.  



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