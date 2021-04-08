 

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 150%

08.04.2021, 6:48, Новости дня
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Венесуэльская финансовая обсерватория, в состав которой входят политические оппоненты президента Николаса Мадуро выступила с утверждением, что за три месяца 2021 года рост цен в Венесуэле превысил 150%.

«Инфляция в марте составила 9,1%, а с начала года – 155,3%», – приводит утверждение организации ТАСС.

По версии обсерватории, в годовом выражении рост цен в Боливарианской Республике составил 3876%. В 2020 году инфляция, по данным ЦБ Венесуэлы, составила 2959,8%.

В 2019 году инфляция в Венесуэле превысила 7 тыс. %. В 2018 году годовая инфляция в Боливарианской Республике составила 1,7 млн %. В 2016 году инфляция в Венесуэле достигла 254,4%.



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