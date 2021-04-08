 

Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

08.04.2021, 5:54, Новости дня
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Совет безопасности РФ имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами РФ и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он.

По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов.

Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.



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