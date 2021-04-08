Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

Совет безопасности РФ имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами РФ и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он.

По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов.

Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.