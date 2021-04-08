Новую ледовую арену в Новосибирске завершат к 2022 году

Сроки завершения строительства новой ледовой арены в Новосибирске скорректированы, чтобы ликвидировать отставание от графика. Ввести объект в эксплуатацию планируют в августе 2022 года, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«График строительства новой ледовой арены в Новосибирске скорректировали: работы по закрытию теплового контура должны завершить не позднее 1 октября текущего года, а ввести объект в эксплуатацию – в августе 2022», – говорится в сообщении.

Темпы строительства на выездном совещании обсудил губернатор региона Андрей Травников и полпред президента Владимира Путина в Сибири Сергей Меняйло.

«В январе была поставлена задача скорректировать график работ на объекте для того, чтобы компенсировать те отставания, которые возникли в прошлом — тяжелом для стройкомплекса — году. И сегодня мы рассмотрели итоги исполнения нового графика в марте. Видно, по ходу работ на объекте, что темпы сегодня выше, чем мы отмечали в предыдущий визит – в феврале. Уже видны завершающие этапы по заливке бетона, две пролетные фермы практически полностью собраны и установлены, весь остальной необходимый металл, металлоконструкции для монтажа кровли – на площадке», – отметил Травников.

Отмечается, что на тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. Работы на объекте параллельно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции до монтажа электропроводки и фасадов. Сейчас на объекте работает около 500 человек. К маю – с увеличением фронта работ – их количество вырастет вдвое, добавили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о выделении Новосибирску 490 млн рублей на дорожные объекты к новой ледовой арене.

Ледовая арена появится в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею, который проведут здесь и в Омске в 2023 году. Строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв.м. предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Также планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

В проекте особое внимание уделено вопросам безопасности и антитеррористической защиты. Обеспечен периметр безопасности, досмотровое оборудование для зрителей и транспорта.

Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей – строительство ЛДС. В планах на 2021 год – закрыть тепловой контур здания и подключить арену к сетям теплоснабжения.