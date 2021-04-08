В НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса, сообщили в пресс-службе украинского военного ведомства.

По данным пресс-службы Офиса украинского президента, Владимир Зеленский обсудил с председателем военного комитета НАТО обострение ситуации в Донбассе. «К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», – приводит ТАСС заявление Зеленского.

В ходе встречи с председателем военного комитета НАТО Зеленский выступил с утверждением, что Украина осуществила «мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня». «С начала действия режима тишины до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших», – сказал он.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил НАТО за внимание к Украине и поддержку. «Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации на Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул президент.

Пич также провел встречу с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком. По информации пресс-службы военного ведомства, «председатель военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса».

Стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе) и общую политику безопасности вокруг Украины. Также речь шла о реформировании украинской армии и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

Накануне Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. В минувшее воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.