США и Финляндия обсудили ситуацию на границе РФ и Украины

Министры обороны США Ллойд Остин и Финляндии Антти Кайкконен обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Министр Остин провел сегодня телефонный разговор со своим финским коллегой, министром обороны Антти Кайкконеном… Оба выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере безопасности, вызванным наращиванием активности Российской Федерации вдоль границы с Украиной», – передает РИА «Новости».

Остин также отметил, что Соединенные Штаты намерены и впредь быть партнером Финляндии в вопросах оборонной модернизации. Министры обсудили проблему изменения климата с точки зрения региональной безопасности, прежде всего речь идет об арктическом регионе. Остин и Кайкконен договорились при первой же возможности провести личную встречу, отмечается в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС и НАТО объединиться против России. Накануне Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности в непосредственной близости от российских границ.

В минувшее воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Глава МИД Сергей Лавров сообщил о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе, призвав Францию и Германию «привести в чувство» Киев.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.