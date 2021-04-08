Адвокат объяснил смысл запрещающего забирать из полиции заявление о побоях законопроекта

Подавляющее большинство уголовных дел о побоях или клевете не прекращаются на стадии предварительного расследования за примирением сторон, они направляются в суд, и только там прекращаются. А поэтому то, что нельзя будет забрать написанное в полицию заявление о нанесении телесных повреждений, особо ничего не изменит, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Евгений Рубинштейн.

Верховный суд РФ внес в Государственную думу законопроект, предлагающий запретить прекращение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете после примирения сторон.

«В связи с введением так называемой административной преюдиции (когда лицо, которое уже ранее привлекалось к административной ответственности за однократное правонарушение, при повторном совершении того же деяния человек подвергается уже уголовной ответственности, – прим. ВЗГЛЯД), институт частного обвинения предопределен. А все потому, что странно, когда лицо привлекают к административной ответственности силами государства, а к уголовной – частного лица», – говорит Рубинштейн.

Правозащитник полагает, что Верховный суд вынужденно пошел на эту меру. И вместо того, чтобы распространять или развивать институт частного обвинения, включив дополнительные составы преступлений, усилив гарантии частных лиц, которые обращаются за защитой, предоставив дополнительные возможности для доказывания обстоятельств дела, он просто пошел простым путем – решил прекратить существование частного института.

«Поэтому никаких позитивных последствий я не ожидаю, но прекрасно понимаю, что частный институт, в связи с введением административной преюдиции, уже в том виде существовать не может и исчерпал себя. Поэтому это такая вынужденная необходимость. Институт примирения у нас в уголовном праве достаточно старый и мы знаем, как он применяется в правоприменительной практике: подавляющее большинство уголовных дел не прекращаются на стадии предварительного расследования за примирением сторон, следователь и дознаватель всячески стараются направить дела в суд, и только там прекращаются дела за примирением, и то, не во всех случаях», – рассказывает собеседник.

Именно поэтому данное нововведение, по мнению эксперта, не поменяет на практике, кроме того, что «разгрузит» полицию и увеличит нагрузку на российские суды. Также, он полагает, что Верховный суд не ставил перед собой цель, научить народ более серьезно относиться к заявлениям с обвинением того или иного человека, а он просто нашел легкий способ сосуществовать с новым институтом административной преюдиции.

Ранее Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в судах, что поможет защитить жертв домашнего насилия.