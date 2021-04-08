Названа дата поездки Зеленского в Донбасс

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08.04.2021, 0:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг намерен посетить Донбасс, рассказал источник, близкий к офису украинского лидера.

«Поездка в Донбасс будет», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Между тем в Донбассе считают предстоящий визит Зеленского попыткой сыграть на публику. «Я не думаю, что если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или ее хозяева на это пойдут. Поэтому я думаю, что Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру, к прекращению войны и убийств мирных граждан в Донбассе», – цитирует РИА «Новости» депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».

Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.



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