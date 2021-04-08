 

Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов

08.04.2021, 0:08, Новости дня
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Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению, сообщили осведомленные источники.

По данным Bloomberg, социальная сеть Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования в размере примерно 4 млрд долларов. В частности, по словам осведомленных источников, компания Twitter Inc. обсуждала поглощение Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению. При этом главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси оптимистично оценил потенциал аудио как «нового» способа взаимодействия людей.

В публикации утверждается, что после провала переговоров с Twitter в Clubhouse задумались о целесообразности попыток привлечения финансирования в таком размере.

Напомним, 12 марта социальная сеть Twitter объявила о планах запуска собственного сервиса голосовых чатов Spaces, который может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse.



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