 

В Пентагоне заявили о «рутинных операциях» ВМС США в Черном море

07.04.2021, 23:16, Новости дня
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Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о «рутинных операциях» ВМС США в Черном море в ответ на вопрос о возможном направлении американских кораблей в акваторию в связи с обострением ситуации на Украине.

«У меня нет оперативной информации для вас. У нас проходят рутинные операции в Черном море, но я не знаю, есть ли сейчас там наши корабли или нет», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о возможном направлении кораблей ВМС США в Черное море в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее в среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.



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