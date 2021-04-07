В ЕС зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС), свидетельствуют данные Евростат.

Согласно опубликованной информации, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни в странах ЕС увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичнный период предыдущего года. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой), передает ТАСС.

Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения. Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).

Согласно докладу Еврокомиссии «Последствия демографических изменений», к 2070 году число людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.

Ранее в среду врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни.

Напомним, в феврале в США зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни во время пандемии.