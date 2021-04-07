В Подмосковье «заминировали» восемь ТЦ

Специалисты проверяют восемь торговых центров в подмосковных Орехово-Зуеве, Химках, Котельниках, Одинцове, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах после анонимного сообщения с угрозой взрыва, сообщил источник в экстренных службах.

«На электронную почту Дорогомиловского суда поступило анонимное сообщение о «минировании» ТЦ «Капитолий» в Орехово-Зуеве, ТЦ «Мега» в Химках, ТЦ «Мега» Белая Дача в Котельниках, ТЦ «Вегас» в Одинцове, ТЦ «Вегас» в Ленинском городском округе, ТЦ «Вегас» в Красногорске, ТЦ «Твой Дом» в Мытищах и Красногорске. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее в среду в экстренные службы поступило сообщение о «минировании» Мосгорсуда. Кроме того, в понедельник жительница Красноярска «заминировала» ближайший к дому магазин из-за шума кондиционеров. В тот же день в Хабаровске «заминировали» все школы.