 

В Подмосковье «заминировали» восемь ТЦ

07.04.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты проверяют восемь торговых центров в подмосковных Орехово-Зуеве, Химках, Котельниках, Одинцове, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах после анонимного сообщения с угрозой взрыва, сообщил источник в экстренных службах.

«На электронную почту Дорогомиловского суда поступило анонимное сообщение о «минировании» ТЦ «Капитолий» в Орехово-Зуеве, ТЦ «Мега» в Химках, ТЦ «Мега» Белая Дача в Котельниках, ТЦ «Вегас» в Одинцове, ТЦ «Вегас» в Ленинском городском округе, ТЦ «Вегас» в Красногорске, ТЦ «Твой Дом» в Мытищах и Красногорске. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее в среду в экстренные службы поступило сообщение о «минировании» Мосгорсуда. Кроме того, в понедельник жительница Красноярска «заминировала» ближайший к дому магазин из-за шума кондиционеров. В тот же день в Хабаровске «заминировали» все школы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / США намерены провести кибератаки против России – NYT

12.08 / В Сухуми заявили о готовности к диалогу с Тбилиси

07.08 / У губернатора Огайо диагностирован коронавирус

17.10 / «Ощущение дежавю» – после теракта французские политики снова призывают к единству и критикуют правительство

19.08 / Лукашенко поручил усилить охрану белорусской границы и следить за передвижением войск НАТО

19.11 / Минцифры планирует создать дашборд свободных мест для лечения пациентов с COVID-19

07.07 / Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

09.07 / Финансовые рынки: в Европе и Азии динамика преимущественно позитивная

27.10 / Эксперты протестировали новую модель смартфона Samsung Galaxy A02s

04.08 / Александр Гордон развелся в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика