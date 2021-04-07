 

Аналитик: Проблемы с AstraZeneca откладывают восстановление спроса на нефть

07.04.2021, 20:34, Новости дня
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Заявление Европейского фармрегулятора о связи между возникновением тромбов и применением вакцины от COVID-19 AstraZeneca, может привести к замедлению восстановления мирового спроса на нефть, считает аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.

По ее словам, «любой отказ от вакцины от COVID-19 также может вызвать задержку ожидаемого восстановления спроса на нефть». «Если кампании по вакцинации будут отложены, спрос на нефть также потребует больше времени для восстановления, поскольку ограничения и карантины планируется снять только после того, как критическая масса населения будет привита», – сказала эксперт, обратив внимание на наблюдающееся в среду падение цен на нефть на мировых площадках, передает ТАСС.

Диксон заметила, что теоретические перебои с вакцинацией из-за проблем с вакциной AstraZeneca могут особенно сильно почувствовать на себя развивающиеся страны, так как именно этот препарат «рекламировался как вакцина, которую проще всего транспортировать и хранить».

Как отметила аналитик, спрос на нефть восстановится со второй половины 2021 года, однако эти ожидания основываются на предположении, что достаточно много людей будут привиты, чтобы оправдать возвращение к нормальной жизни.

«На данный момент цены на нефть естественным образом падают из-за последних неурядиц с вакцинацией, и существует риск еще более негативной реакции на этой неделе в зависимости от того, как правительства отреагируют на эти новости», – сказала Диксон.

На 19.43 мск стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понижалась на 1,19% и находилась на уровне 61,99 долларов за баррель. Нефть WTI дешевела на 1,29% — до 58,56 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.

Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.



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