Администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что руководству канала поступали предложения от зарубежных стран о том, чтобы отпилить переднюю часть контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и заблокировал движение другим кораблям.

«Мы получили множество предложений, среди них – отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы двух-трех месяцев. Мы исключили эти предложения, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки», – сообщил Рабиа в интервью итальянскому агентству Nova, передает РИА «Новости».

По его словам, инцидент стал своеобразной «рекламой» для канала – «весь мир узнал о ценности канала и о возможностях Египта». Он подчеркнул, что корабль был снят с мели исключительно египтянами.

Как отметил Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.

Также канал изучает варианты приобретения более мощных буксиров. «Если понадобится (вытащить – прим. ВЗГЛЯД) корабль больше, чем Ever Given, то мы используем такие буксиры и уменьшим время операции с шести до четырех дней», – сообщил Рабиа.

По мнению Рабиа, альтернативы Суэцкому каналу нет. «Если бы была готовая альтернатива, то 422 судна не стояли бы в очереди шесть дней», – отметил он.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля. Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.