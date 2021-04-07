 

США назначит спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2»

07.04.2021, 20:34, Новости дня
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Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровод «Северный поток – 2», сообщают СМИ.

В конце марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан предложил роль спецспосланника экс-координатору по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, однако он пока не ответил на предложение, пишет Politico.

Уточняется, что в конце 2020 года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз», а должность координатора по международным энергетическим вопросам он занимал при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн был близким советником и доверенным лицом президента США Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, отмечается в сообщении.

В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.



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