 

В РФ предложили не прекращать дела о побоях и клевете по примирению сторон

07.04.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Госдуму внесли проект закона, предлагающий запретить прекращение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете после примирения сторон, документ внес Верховный суд.

Проект предполагает изменить Уголовно-процессуальный кодекс, он меняет вид уголовного преследования по нескольким статьям УК, дела о которых на данный момент рассматривают мировые судьи в порядке частного обвинения, передает РИА «Новости».

«В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат», – говорится в пояснительной записке.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, предлагающий увеличить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет лишения свободы, также документ предлагает запрещать таким лицам занимать определенные должности на более длительный срок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО – опрос

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

09.11 / Казахстанский миллиардер Сейсембаев – В один из дней, когда я пас баранов, подумал: “Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?”

27.03 / Корниенко заявил, что действия Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины

07.03 / Путин поздравил Терешкову с днем рождения

21.07 / В мире: Почему США перестали бояться глобальной войны

21.10 / Еще одна страна открыла границу для туристов

07.08 / Компания Honda запатентовала в РФ бюджетный седан

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

11.10 / Президент Азербайджана предложил привлечь Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика