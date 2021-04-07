В РФ предложили не прекращать дела о побоях и клевете по примирению сторон

В Госдуму внесли проект закона, предлагающий запретить прекращение уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете после примирения сторон, документ внес Верховный суд.

Проект предполагает изменить Уголовно-процессуальный кодекс, он меняет вид уголовного преследования по нескольким статьям УК, дела о которых на данный момент рассматривают мировые судьи в порядке частного обвинения, передает РИА «Новости».

«В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат», – говорится в пояснительной записке.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, предлагающий увеличить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет лишения свободы, также документ предлагает запрещать таким лицам занимать определенные должности на более длительный срок.