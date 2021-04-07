 

В Европарламенте назвали «несерьезными» мечты Грузии о ЕС

07.04.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что планы Грузии в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз не воспринимаются в европейских структурах серьезно, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы на таком этапе, что, подозреваю, в Европарламенте не отнесутся серьезно к заявке Грузии», – сказала она грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

«До членства в ЕС Грузии очень далеко. Так далеко, насколько это только можно представить», – сообщила она.

По словам Виолы фон Крамон-Таубадель, «когда правящая «Грузинская мечта» говорит о такой заявке, то, вероятно, не понимает, чего ждут (в европейских структурах) от нее».

«Процесс принятия решений в Грузии не является отчетливым в правительстве и парламенте, многие структуры уже не такие прозрачные, часто заявления правящей партии противоречивые», – отметила депутат.

«Надо не только говорить о вступлении, но и работать над этим. Реально действовать. А стратегии от правящей партии, как этого добиться, я не вижу», – сообщила фон Крамон-Таубадель.

По ее словам, общественность Грузии ожидает завершение политического кризиса, вызванного тем, что большая часть оппозиции бойкотирует работу парламента.

В этой связи фон Крамон-Таубадель сказала, что, если «оппозиция не войдет в парламент и будет думать о революции, у нас с ней не будет диалога».

«Нам оппозиционные партии нужны в парламенте, а не вне его. Прошу оппозиционеров занять свои места в парламенте», – сказала она.

Ранее Виола фон Крамон-Таубадель призвала экс-президента Грузии, ныне – главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили уйти из политики, не провоцируя ситуацию на его родине.

«Подходы Саакашвили не конструктивные, а только провокационные», – сообщила она.

«Всякий раз, когда Саакашвили что-то говорит, в Грузии начинается еще большая политическая нестабильность», – считает евродепутат.

По мнению Виолы фон Крамон-Таубадель, прекратить вмешиваться в грузинскую политику должен и основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Euronews – правительство Франции судят в Париже за невыполнение климатических обязательств

27.12 / Мужчина зарезал семерых человек в Китае

04.08 / Владелец пляжа в Турции отреагировал на обвинения украинской топ-модели в избиении

11.02 / Свитолина вышла в третий круг Australian Open

22.01 / В Кремле назвали “недопустимыми” акции сторонников Навального. “ВКонтакте” блокирует призывы к протестам

28.03 / Мнения: МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

27.07 / Строительство российской лунной базы решили поручить роботам

15.11 / Историческое здание середины XX века загорелось в Москве

31.08 / Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

19.11 / Пожары в Луганской области не могли потушить из-за украденного топлива для машин спасателей – ГБР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика