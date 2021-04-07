 

МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем

07.04.2021, 16:04, Новости дня
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Российский МиГ-31 провел перехват самолета радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Экипаж определил воздушную цель как самолет радиотехнической разведки Falcon-20 Норвегии, истребитель сопроводил его над водами Баренцева моря.

После разворота норвежского борта от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство РФ самолет-нарушитель условного противника.

В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.



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