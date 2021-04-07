Пашинян предложил Путину обсудить строительство в Армении новой АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о намерении обсудить строительство новой атомной электростанции с российским участием.

«Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».

Ранее Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.