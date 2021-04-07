ARD – «вооружённые соцработники» — инициатива бундесвера вызвала неоднозначную реакцию в Германии

В Германии начинает работу новое подразделение армии — «Добровольная военная служба в области национальной безопасности», пишет ARD. Предполагается, что добровольцы пройдут «облегчённую версию военной службы»: они будут обучаться «защите объектов» инфраструктуры, а после подготовки их могут привлекать к борьбе с пандемиями и стихийными бедствиями. Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию: благотворительные организации считают, что волонтёрская деятельность — прерогатива гражданского общества. Кроме того, она не сможет решить проблему правого экстремизма в рядах бундесвера.



Reuters

Во вторник первые новобранцы пополнят ряды «Добровольной военной службы в области национальной безопасности». Создаётся впечатление, будто бундесвер намерен обучать «вооружённых социальных работников»: в агитационном ролике новобранцы с винтовками продираются через кусты, а через мгновение они проводят тесты на коронавирус, пишет ARD.

«Во время пандемии коронавируса мы особенно прочувствовали важность родины», — сказала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, представив летом проект «Твой год для Германии». В любом случае, смесь «борьбы и помощи» вызывала широкий резонанс: в этом году на 1 тыс. мест претендуют 9 тыс. человек, 20% из них — женщины.

«Новенькие», которые будут служить в 13 гарнизонах, сначала пройдут трёхмесячную базовую военную подготовку. После этого они перейдут в группу специальной подготовки. Предполагается, что в течение четырёх месяцев новобранцы будут в основном обучаться «защите объектов» инфраструктуры: важнейших зданий, месторождений, мостов. Во многом это напоминает облегчённую версию военной службы.

«Эта форма службы не может быть использована за рубежом», — поясняет статс-секретарь Министерства обороны Петер Таубер. Именно поэтому, подчёркивает издание, многие выступили против возвращения «нормальной» военной службы, ставшей добровольной десять лет назад, и поддержали создание программы «Твой год для Германии». Немцы верны девизу: приключения — да, но не слишком много.

После семи месяцев обучения начинается время, посвящённое «национальной безопасности»: в течение шести лет после окончания подготовки они могут быть привлечены к помощи при ликвидации последствий снежных бедствий или наводнений, а также в борьбе с возможными пандемиями. Общий срок службы должен составить не менее пяти месяцев.

Явная критика добровольной службы исходит от благотворительных организаций: «Бундесвер должен назвать вещи своими именами: это своего рода ознакомительный курс для бундесвера. Волонтёрская служба — прерогатива гражданского общества, а не государства», — считает глава «Каритас» в Германии Петер Нейэр. Вместо этого он настаивает на укреплении уже существующих волонтёрских программ, таких как Социальный год, Экологический год и Федеральная волонтёрская служба. Создание новой — к тому же хорошо оплачиваемой — это «слепой акционизм».

Недовольство у многих вызывает и тот факт, что молодым людям придётся брать в руки оружие уже в 17 лет. Кроме того, термин «национальная безопасность» сам по себе поднимает множество вопросов — в Германии он стал прочно ассоциироваться с правым экстремизмом.

Однако бундесверу новый «Год для Германии», по-видимому, даёт лишь преимущества. Таким образом, у него появляется дополнительный резерв военнослужащих в запасе. В таком случае при новой пандемии ему не придётся откомандировывать части действующих войск, которых будет не хватать на своём месте: многие жалуются на то, что из-за масштабной операции «на родном фронте» не выполняются его основные задачи.

Впрочем, благотворительные организации и бундесвер согласились в одном: опыт общественно полезных дел может быть очень важным для молодых людей. Министр обороны назвала волонтёрскую деятельность «клеем, который соединяет общество в тяжёлые времена». Однако они так и не сошлись во мнениях о том, должна ли она осуществляться при вооружённых силах, пишет ARD.