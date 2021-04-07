NYT – «разумный шаг вперёд» — США и Иран отчитались о первом успехе на переговорах в Вене
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На переговорах в Вене при помощи посредников США и Ирану удалось договориться о создании двух рабочих групп, которые займутся синхронизацией возвращения обеих стран к соблюдению условий ядерной сделки, пишет The New York Times. По словам американских и европейских чиновников, эти переговоры оказались «конструктивными», и хотя они не ждут немедленного прорыва, Вашингтон и Тегеран определённо сделали «разумный шаг вперёд.
Reuters
С помощью посредников США и Иран договорились о создании двух рабочих групп, которые попытаются добиться возвращения обеих стран к соблюдению условий иранской ядерной сделки 2015 года, пишет The New York Times.
На встрече участников соглашения в Вене стороны согласились сформировать одну рабочую группу, которая займётся вопросом повторной интеграции США в архитектуру сделки, что подразумевает отмену жёстких экономических санкций, введённых после решения бывшего президента США Дональда Трампа выйти из договора в мае 2018 года.
Другая же рабочая группа сосредоточит все свои усилия на том, чтобы Иран вернулся к соблюдению ограничений в области обогащения ядерных материалов и накопления запасов обогащённого урана.
По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эти группы уже начали свою работу. Ульянов, в частности, охарактеризовал прошедшее во вторник заседание комиссии по иранской сделке как успешное.
Тем не менее в своём аккаунте в Twitter он предупредил, что «восстановление СВПД потребует времени». «Как много? Никто не знает. Предстоит урегулировать множество непростых проблем. Самое главное в том, что по итогам сегодняшнего заседания Совместной комиссии в Вене началась практическая работа в этом направлении», — оговорился он.
Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Америка вернётся в сделку, что потенциально может привести к тому, что Вашингтон отменит примерно 1600 санкций, введённых против Ирана Трампом, который посчитал соглашение с Тегераном слишком неубедительным. В частности, экс-президент попытался склонить Иран к пересмотру условий сделки с помощью экономического давления.
Во многом именно из-за этих санкций европейцы — также участники соглашения — не сумели обеспечить Ирану экономические выгоды, прописанные в сделке. Спустя год после выхода США из договора Иран начал превышать обговорённые уровни обогащения ядерных материалов.
По оценкам американских чиновников, на данный момент «время прорыва» Ирана — или время, необходимое для накопления достаточного количества высокообогащённого урана для создания одной единицы ядерного оружия, — составляет всего нескольких месяцев.
Вместе с тем иранские чиновники утверждают, что вернуться к соблюдению сделки они могут довольно быстро. При этом они настаивают на том, чтобы США отменили свои санкции до того, как они примут такое решение. В то же время Вашингтон придерживается противоположной позиции, считая, что первый шаг должны сделать в Тегеране.
В задачи новых рабочих групп входит создание дорожной карты для синхронного возвращения обеих стран к соблюдению соглашения. Тем не менее, даже если Иран и США добьются прорыва, на верификацию шагов обеих сторон уйдёт некоторое время, так как в этом деле присутствует ряд сложностей технического характера, в то время как ни Тегеран, ни Вашингтон доверять друг другу явно не склонны.
В частности, компании, которые сильно пострадали от антииранских санкций и настроены на то, чтобы продолжать вести дела с этой страной, захотят гарантий относительно того, что новая администрация не будет вводить карательные меры снова. Иран же надеется не только услышать обещания экономических выгод, но и получить их на деле, в то время как США стремятся к созданию режима верификации со стороны МАГАТЭ.
В Вене Иран провёл встречу с нынешними участниками сделки за исключением США — Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией. Переговоры проходили под эгидой Европейского союза в гранд-отеле, в то время как американская делегация расположилась в здании по соседству. Подобный расклад обуславливался тем, что Иран отказался от прямого диалога с США, поэтому европейцам пришлось окунуться в своего рода челночную дипломатию.
По словам председательствующего на встрече заместителя генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, переговоры оказались «конструктивными». «Существует единство и стремление к совместному дипломатическому процессу с двумя экспертными группами по реализации ядерных ограничений и отмене санкций», — добавил он.
Между тем, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил по этому поводу, что переговоры будут строиться вокруг рабочих групп, которые европейцы собираются сформировать вместе с другими участниками соглашения. При этом он охарактеризовал переговоры как «разумный шаг вперёд», добавив, однако, что США «не ждут быстрого или моментального прорыва, поскольку эти обсуждения, как предполагается, будут трудными».
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