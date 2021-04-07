 

Путин обсудит с правительством итоги реализации посланий президента

07.04.2021, 15:10, Новости дня
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Глава государства Владимир Путин 8 апреля проведет с кабмином совещание об итогах реализации посланий президента за 2019 и 2020 годы, информирует пресс-служба Кремля.

В четверг, 8 апреля, Владимир Путин «проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов», передает РИА «Новости».

«С основными докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко», – говорится в тексте.

Также в совещании примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.

Ранее стало известно, что в 2021 году послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме. Напомним, российский лидер выступит с посланием 21 апреля.



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