 

Новый Citroen Berlingo доступен для заказа в России

07.04.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ наладили сборку новой модели Citroen Berlingo, а также начали прием предварительных заказов.

В свою очередь, минивэн пользуется достаточно высокой популярностью на местном рынке, однако теперь его смогут приобрести и россияне. Обновленный экземпляр оснащается просторным салон с более дорогими материалами отделки. Вместе с тем автомобиль получит также вместительный багажник, который в разложенном виде вмещает объем до 3000 литров.

Под капотом обновленной модели Citroen Berlingo установили 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 115 л.с. Также появится дизельная версия на 90 л.с. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или “механикой”. Средний расход топлива достигает 5 литров на 100 километров пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

18.03 / В Госдуме назвали верхом цинизма требование Киева к Берлину обеспечить «возвращение» Крыма

15.07 / В РФ запустили программу подготовки тьюторов

28.10 / «Сделает снова великим»… Китай – Пекин предпочёл бы видеть в Белом доме ТрампаС

14.10 / У главы Костромской области обнаружили коронавирус

30.08 / «Билайн» подключает eSIM в 16 регионах России

24.01 / В США «восхитились» американской версией УАЗ «Патриот»

08.12 / Великобритания и ЕС зафиксировали ключевые разногласия

13.02 / Песков заявил, что слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС были поданы “вне контекста”

20.11 / Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика