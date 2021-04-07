Новый Citroen Berlingo доступен для заказа в России

В РФ наладили сборку новой модели Citroen Berlingo, а также начали прием предварительных заказов.

В свою очередь, минивэн пользуется достаточно высокой популярностью на местном рынке, однако теперь его смогут приобрести и россияне. Обновленный экземпляр оснащается просторным салон с более дорогими материалами отделки. Вместе с тем автомобиль получит также вместительный багажник, который в разложенном виде вмещает объем до 3000 литров.

Под капотом обновленной модели Citroen Berlingo установили 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 115 л.с. Также появится дизельная версия на 90 л.с. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или “механикой”. Средний расход топлива достигает 5 литров на 100 километров пути.