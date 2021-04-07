 

В Чехии уволили главу минздрава

07.04.2021, 11:56, Новости дня
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что принял решение уволить главу минздрава страны Яна Блатны.

«Вместо Яна Блатны пост главы минздрава займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», – передает РИА «Новости» слова Бабиша.

В свою очередь Блатны заявил, что считает свое увольнение политически мотивированным. «Решением премьера я освобожден от должности главы минздрава. Я считаю, что это сделано по политическим мотивам. Сам я относился к своей работе честно, с использованием всех своих знаний и сил», – сказал он на пресс-конференции.

Аребергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.

Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора. 



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